„Stell dich der Welt, schau hin“ Virtuelle Welten, ganz real

Die Sonnen hängen am Horizont fest, alte Daten wirren umher, „computergenerierter Lavendelduft“ liegt in der Luft. Wie in einem Computerspiel bewegen sich die Figuren in Rudi Nuss Debütroman „Die Realität kommt“ durch virtuelle Realitäten.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden