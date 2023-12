Stichverletzung am Bauch : Schwer verletzter Mann nahe Leopoldplatz in Berlin-Wedding gefunden

In der Nacht wird ein schwer verletzter Mann in der Müllerstraße gefunden. Er weist eine Stichverletzung am Bauch auf. Der Kriminalitätshotspot Leopoldplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe.