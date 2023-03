Streit an Berliner S-Bahnhof Betrunkener Mann schlägt auf 18-Jährigen ein und stößt ihn ins Gleisbett

Ein Mann hat am Freitagabend am S-Bahnhof Wedding in Mitte einen 18-Jährigen im Streit angegriffen. Wie die Bundespolizei am Montag berichtete, soll der 35-Jährige gegen 19 Uhr dem jungen Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen und ihm gegen die Brust gestoßen haben. Dabei stürzte der 18-Jährige ins Gleisbett. Andere Fahrgäste halfen dem jungen Mann auf den Bahnsteig zurück, bevor eine S-Bahn einfuhr. Bei dem Sturz erlitt er Verletzungen an den Händen und den Unterarmen.

Alarmierte Polizeikräfte nahmen den 35-Jährigen vorläufig fest. Er hatte 3,18 Promille Atemalkoholgehalt im Blut. Den Angaben zufolge war der Mann wegen Eigentums- und Gewaltdelikten bereits polizeibekannt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. (Tsp)

