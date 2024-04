Streit auf der Straße eskaliert 16-Jähriger attackiert Mann in Berlin mit Machete

In Berlin-Gesundbrunnen ist am Montag ein Mann mit einer Machete verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach soll sich der 25-Jährige zusammen mit seinem 55-jährigen Vater gegen 15.30 Uhr in der Pankstraße aufgehalten haben, als sie mit drei jungen Männern verbal aneinandergerieten.