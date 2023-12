Streit endet mit schwerer Stichverletzung Frau greift Mann in Berlin-Treptow mit Messer an

In Altglienicke hat eine 39-jährige Frau einen 44-Jährigen mit einem Messer am Oberkörper attackiert und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann zu intensivmedizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht.

Laut dem bisherigen Ermittlungsstand waren die beiden gegen 23.30 Uhr in einer Wohnung in der Schönefelder Chaussee im Bezirk Treptow-Köpenick in einen verbalen Streit geraten. Im weiteren Verlauf soll es dann zu den Verletzungen gekommen sein. Als die alarmierten Rettungskräfte eintrafen, versorgten sie den 44-Jährigen und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die 39-jährige Angreiferin wurde festgenommen und für eine richterlich angeordnete Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht. Anschließend wurde sie entlassen. Ein Kriminalkommissariat ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (Tsp)