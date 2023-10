Streit in Berlin eskaliert 19-Jähriger erleidet mehrere Stichverletzungen am Treptower Park

Ein 19-Jähriger hat bei einer Auseinandersetzung am Treptower Park in Berlin mehrere Stichverletzungen erlitten. Wie die Polizei Berlin am Dienstag mitteilte, war der junge Mann in der Nacht zu Dienstag an dem Park unterwegs, als er von zwei Unbekannten angesprochen wurde. Aus dem Gespräch sei ein Streit entstanden, bei dem einer der Männer mehrfach mit einem Gegenstand auf den Oberkörper des 19-Jährigen eingestochen haben soll, hieß es.

Der junge Mann erlitt mehrere Stichverletzungen im Rumpf und einem Arm. Die Angreifer flohen unerkannt. Ein Passant alarmierte die Einsatzkräfte.

Der Verletzte sei von seinem Bruder und einem Freund ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei weiter mit. Dort sei er sofort operiert und stationär aufgenommen worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen bestehe keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp, dpa)