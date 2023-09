Streit in Berlin-Mitte eskaliert 47-Jähriger schlägt mit Glasflasche zu und tritt auf stark blutenden Mann ein

Am Donnerstagabend ist ein Streit zwischen zwei alkoholisierten Männern in Berlin-Mitte außer Kontrolle geraten. Das teilte die Polizei am Freitagmittag mit.

Demnach soll ein 47-jähriger Mann am Dorothea-Schlegel-Platz einem anderen Mann mit einer Glasflasche auf den Kopf und ins Gesicht geschlagen haben. Nachdem dieser zu Boden gegangen war, soll ihn der Tatverdächtige getreten haben.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann mit stark blutenden Schnitt- und Platzwunden am Kopf in ein Krankenhaus. Die Polizei übergab den Fall einem Fachkommissariat. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)