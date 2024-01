Streit in Mitte eskaliert Mann schlägt und bedroht in Berlin Mitarbeiter des Ordnungsamtes

In Berlin-Mitte ist am Donnerstagvormittag ein Streit zwischen zwei Männern und einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes eskaliert. Dabei soll ein 21-Jähriger den 49-jährigen Mitarbeiter bedroht und geschlagen haben, wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte.

Demnach ahndeten zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes Mitte zunächst einen Parkverstoß in der Max-Beer-Straße. Kurze Zeit später sei ein 54-Jähriger aus einem nahegelegenen Café dazugekommen. Es sei zum Streit zwischen dem Mann und dem 49-jährigen Mitarbeiter gekommen, hieß es.

Schließlich stieß nach Polizeiangaben auch der 21-jährige Sohn des 54-Jährigen dazu und es kam zu gegenseitigen Beleidigungen. Dabei habe der 21-Jährige den Ordnungsamtsmitarbeiter bedroht und mit der Faust ins Gesicht sowie auf den Hinterkopf geschlagen, teilte die Polizei mit.

Bei der Auseinandersetzung wurde das Mobildatenerfassungsgerät des Ordnungsamtes beschädigt. Polizeikräfte fanden bei dem 21-Jährigen zudem einen Schlagring und beschlagnahmten diesen. Der 49-Jährige lehnte eine medizinische Versorgung ab. (Tsp)