Streit in WG eskaliert Mann bedroht Nachbarn in Berlin-Wedding mit Schusswaffe

Zivile Kräfte der Polizei Berlin haben am Sonntag einen 56-Jährigen in Wedding festgenommen und seine Wohnung in der Turiner Straße durchsucht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erschienen ein 17-Jähriger und zwei 19 Jahre alte Männer am Donnerstagabend auf dem Polizeiabschnitt 17 und berichteten, dass sie von ihrem Nachbarn bedroht worden seien.

Konkret sei der 56-Jährige gegen 15 Uhr in ihre WG gekommen und habe infolge eines Streits eine Schusswaffe gezogen, mit der er das Trio bedroht habe, gaben die drei Männern laut Polizei an.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte neben der Tatwaffe auch noch weitere Waffen in der Wohnung des Verdächtigen. Der 56-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. (Tsp)