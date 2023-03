Streit mit Messer und Bierflasche Passanten finden stark blutenden Mann auf Gehweg in Berlin-Steglitz

Am Montagnachmittag fanden Passanten an der Klingsorstraße in Berlin-Steglitz einen stark blutenden Mann. Dem war ein heftiger Streit vorausgegangen. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Laut Polizei teilen sich die beiden Männer ein Zimmer in einer Unterkunft an der Klingsorstraße. Der 30-Jährige und der 51-Jährige stritten sich zunächst im Souterrain des Hauses verbal, später wurde die Auseinandersetzung handgreiflich. Der Jüngere stach mit einem Messer auf den Älteren ein. Der wiederum schlug dem Kontrahenten mit einer Bierflasche auf den Kopf.

Der 51-Jährige blutete stark und flüchtete auf den Gehweg. Passanten riefen Rettungskräfte, die ihn in ein Krankenhaus brachten. Dort wurden seine diversen Schnittverletzungen am Kopf und an einer Hand versorgt.

Polizisten fanden den Jüngeren im Zimmer. Er hielt noch immer ein Messer in der Hand. Das legte er erst nach einigen Aufforderungen ab. Danach wurde er festgenommen. Auch er war an Kopf und Händen verletzt. Sanitäter behandelten ihn ambulant. (Tsp)

Zur Startseite