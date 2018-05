Das hart umkämpfte Mobilitätsgesetz, das dem Radverkehr in Berlin, aber auch dem öffentlichen Personennahverkehr eine bessere Zukunft bescheren soll, wird nun doch vor der Sommerpause im Abgeordnetenhaus beschlossen. Nach einigem Hin und Her haben sich die Fraktionsspitzen von SPD, Linken und Grünen, die am Wochenende im Spreewald Ratschlag hielten, nach langer Diskussion fast überraschend auf einen gemeinsamen Entwurf geeinigt. Er enthält kein eigenes Kapitel zum Autoverkehr, geht aber in der Präambel kurz auf die Rolle des „motorisierten Individualverkehrs“ ein.

Als wichtigstes Ziel wird im Gesetzentwurf die „Stärkung des Umweltverbunds“ beschrieben. Also die besondere staatliche Förderung der nicht motorisierten, umweltverträglichen Verkehrsträger. Das ist jetzt Konsens – nachdem die SPD-Fraktion zeitweilig den Eindruck vermittelt hatte, sie wolle auch den Berliner Autoverkehr ins Mobilitätsgesetz aufnehmen.

Teile der SPD-Fraktion hatten entsprechend Druck gemacht. Es wurde daraufhin ein elfseitiges Änderungspapier beschlossen, das koalitionsintern nicht abgestimmt war. Das brachte Grüne und Linke vor zwei Wochen auf die Palme. Es folgten zähe Verhandlungen der Fachleute, die jetzt durch eine politische Einigung auf Ebene der Fraktionsvorstände von Erfolg gekrönt wurden.

"Lächerliche Kosmetik"

Für die CDU-Fraktion sei die Erwähnung des Autos in der Präambel „lächerliche Kosmetik“, erklärte ihr verkehrspolitischer Sprecher Oliver Friederici. „Erst hat die SPD groß getönt, aber jetzt soll das neue Gesetz doch ohne Auto-Kapitel starten, wie es die Grünen von Anfang an wollten“, höhnte Friederici.

Damit fahre die SPD eine bittere Niederlage ein. Friederici sprach von einem Wortbruch der Sozialdemokraten gegenüber den Berlinern. Deshalb werde die CDU-Fraktion das Mobilitätsgesetz ablehnen, denn: „Niemand weiß genau, wann die Ergänzungen zum Individual- und Wirtschaftsverkehr kommen sollen.“

Friederici spielte damit auf die Verabredung zwischen SPD, Linken und Grünen an, das jetzt vorliegende Mobilitätsgesetz in absehbarer Zeit zu ergänzen. Auch der Wirtschaftsverkehr, der Fußgängerverkehr und die „intelligente Mobilität“ in Berlin sollen rechtlich geregelt werden.

In spätestens einem Jahr sei mit einem Entwurf zu rechnen, der anschließend öffentlich diskutiert werden solle, hieß es am Dienstag in SPD-Kreisen. Es werde eine breite Bürgerbeteiligung geben. In diesem Zusammenhang werde zwangsläufig auch der Autoverkehr thematisiert.

Die Christdemokraten warnten schon jetzt davor, „Autofahrer weiter zu drangsalieren, sie mit Tempo 30 auszubremsen und ihnen die Parkplätze wegzunehmen“, sagte Friederici am Dienstag. Was den Autoverkehr betreffe, könnten sich die Berliner nicht auf die Sozialdemokraten verlassen.

Der Streit ums Auto war wieder entflammt, als die SPD-Fraktion vor Pfingsten in einer mehrstündigen Sitzung den Senatsentwurf für ein Mobilitätsgesetz ganz überraschend in 40 Punkten änderten, ohne dies vorher mit den Koalitionspartnern zu besprechen. Es war der wenig geglückte Versuch, dem Entwurf den Charakter eines „Fahrradgesetzes“ zu nehmen. Linke und Grüne waren verärgert und sattelten eigene Änderungswünsche oben drauf.

Mehr zum Thema Fahrradfahrer in Berlin Neue Empörung über SPD nach schweren Radler-Unfällen

Jetzt scheint der Streit behoben. Auch wenn einige SPD-Genossen weiterhin sagen: „Dass es, wie die CDU sagt, gar nichts zum Autoverkehr in dem Gesetz geben wird, stimmt nicht.“ Der endgültige Entwurf lag bis zum Dienstagabend nicht vor. Die Fraktionen von SPD, Linken und Grünen müssen den Konsens erst noch durchwinken, dann geht der veränderte Gesetzentwurf in den Verkehrsausschuss des Abgeordnetenhauses zur abschließenden Beratung und soll dann vom Parlament am 28. Juni beschlossen werden.