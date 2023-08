Suche der alarmierten Rettungskräfte erfolglos : Person im Berliner Regierungsviertel mutmaßlich in die Spree gestürzt

Am Sonntagnachmittag wurden Einsatzkräfte ins Regierungsviertel gerufen. Eine Person sei in die Spree gestürzt, so Zeugen. Die Suche wurde nach einer Stunde erfolglos eingestellt.