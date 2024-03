Wir hätten da mal ein paar Fragen an Sie, liebe Leserinnen und Leser. Wir wollen wissen, wie glücklich Sie sind – dort, wo Sie wohnen.

Wenn sie also etwa aus Pankow sind: Finden Sie, dass es dort genügend Radwege gibt? Oder leben Sie in Steglitz-Zehlendorf und vermissen einen Späti um die Ecke, wo Sie auch noch nach Ladenschluss ein Bier kaufen können? Genügt Ihnen das Angebot des ÖPNV in Treptow-Köpenick?

Für einen Überblick, in welchen Berliner Bezirken die Menschen am zufriedensten sind, haben wir eine Umfrage für Sie vorbereitet. Diese haben wir in fünf Themenfelder unterteilt – Zufriedenheit allgemein, Mobilität, Bildung, Freizeit und Nahversorgung.

Die Ergebnisse der Umfrage, die bis zum 23. März läuft, werden wir Ihnen nach der Auswertung auf verschiedenen Kanälen präsentieren: auf Tagesspiegel.de ebenso wie in unseren Bezirksnewslettern und der Zeitung.

Die Teilnahme an der Umfrage dauert nur rund fünf Minuten. Als Dankeschön lesen Sie zwei Monate Tagesspiegel Plus für zwei Euro. Unter allen teilnehmenden Abonnentinnen und Abonnenten verlosen wir zudem zehn Tagesspiegel-Jutebeutel.



Hier geht es zur Umfrage.