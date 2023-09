Täter flüchtet nach versuchtem Diebstahl 80-Jähriger in Berlin-Neukölln überfallen und verletzt

In Berlin-Neukölln wurde ein 80-jähriger Mann Opfer eines Raubüberfalls, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Laut ersten Erkenntnissen war der Senior am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf dem Gehweg an der Kreuzung Kirchgasse/Gerlachsheimer Weg unterwegs, als ein ihm unbekannter Mann sich von hinten auf einem E-Scooter näherte. Dieser griff nach dem Kameragurt einer Spiegelreflexkamera, die über der Schulter des Seniors hing, und versuchte, sie zu entwenden.

Dabei stürzte der 80-Jährige auf den Gehweg, ließ jedoch die Kamera nicht los. Der Räuber zog weiterhin kräftig an dem Gurt, wodurch dieser sich in den Arm des Seniors schnitt. Dem Täter gelang es nicht, die Beute zu ergreifen. Er flüchtete vom Tatort.

Der verletzte Senior wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wurde. Weitere Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei geführt. (Tsp)