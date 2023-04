Täter ist noch flüchtig Mann schießt seinen Bruder in Café in Berlin-Gesundbrunnen an

Ein 37-jähriger Mann hat am Samstagabend in einem Lokal in Berlin-Gesundbrunnen seinen zwei Jahre älteren Bruder angeschossen. Das teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Der Jüngere soll Zeug:innen zufolge gegen 18.30 Uhr das Café an der Bastianstraße betreten haben, in dem sein Bruder sich aufhielt. Erst stritten sich die beiden lautstark, dann entwickelte sich ein Handgemenge, teilte die Polizei mit.

Daraufhin habe der 37-Jährige eine Schusswaffe gezogen und zwei Schüsse abgegeben. Eines der Projektile verletzte den Angaben nach den Älteren am Oberschenkel. Unter Drohungen, dass er auch seine eigene Frau umbringen wolle, sei der jüngere Bruder mit der Waffe in Richtung Badstraße geflüchtet.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schussverletzten in ein Krankenhaus, wo er operiert und stationär aufgenommen wurde, heißt es weiter. Lebensgefahr soll für den Verletzten nicht bestanden haben. Andere Personen seien nicht verletzt worden. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen des Streits, und die Fahndung nach dem geflüchteten Bruder dauern an und werden von der Kriminalpolizei geführt. (Tsp)

Zur Startseite