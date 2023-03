Täter konnten nichts erbeuten Geldautomat in Berlin-Lichterfelde gesprengt

In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte einen Geldautomaten in Lichterfelde gesprengt. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Gegen 1.45 Uhr sollen sie in den Vorraum einer Bankfiliale in der Lausanner Straße eingedrungen sein und dort am Geldautomaten eine Explosion verursacht haben.

Dabei benutzten sie laut Polizei eine noch unbekannte Substanz. Nach bisherigen Ermittlungen soll kein Geld entwendet worden sein, auch gab es keine Verletzten. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. (Tsp)

