Täter unerkannt entkommen 21-Jähriger in Rüdersdorf bei Berlin beim Raustragen des Mülls mit Messer attackiert

Beim Wegbringen des Mülls ist ein 21-Jähriger von einem Unbekannten in Rüdersdorf bei Berlin mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Der junge Mann habe bei dem Überfall im Kreis Märkisch-Oderland am Samstagabend Stichverletzungen am Oberschenkel erlitten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Täter habe ihn ohne vorheriges Gespräch direkt angegriffen, hieß es. Er sei unerkannt entkommen. Der 21-Jährige wurde den Angaben zufolge im Krankenhaus behandelt, konnte es aber noch am selben Tag wieder verlassen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (dpa)

