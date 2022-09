Tausende neue Sozialwohnungen fehlen Berliner Kompromiss kommt Mietern und Investoren entgegen

Die neuen Richtlinien zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus in Berlin stehen und sollen den Bau von jährlich 5000 neuen Wohnungen zu Mieten ab 6,60 je Quadratmeter möglich machen. Der Streit über die Details der Förderung wurde mit einem Kompromiss beigelegt, der am Mittwoch beschlossen werden soll. Acht Änderungen setzten Linke und Grüne durch in den von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vorgelegten Richtlinien. Bausenator Andreas Geisel (SPD) hatte zuvor die Spitzen der Koalitionsfraktionen zur Zustimmung gedrängt. Im Herbst 2023 wird die neue Förderung „evaluiert“ und eventuell korrigiert.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden