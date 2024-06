Teilnehmer rufen antisemitische Parolen Berliner Polizei löst Palästina-Demo in Moabit auf

Die Polizei hat am Donnerstagabend eine propalästinensische Demonstration in Berlin-Moabit aufgelöst. Im Verlauf der Demo sei es immer wieder zu antisemitischen und volksverhetzenden Ausrufen durch Teilnehmende und über den Lautsprecherwagen gekommen, teilte die Behörde auf der Plattform X mit. Außerdem wurden zwei Beamte angegriffen, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte.

Die Einsatzkräfte schlossen zunächst den Lautsprecherwagen von der angemeldeten Versammlung aus, an der sich in der Spitze laut Polizei etwa 140 Menschen beteiligten, und nahmen mehrere Personen fest. Anschließend erklärte die Behörde die Demonstration für beendet.

Nach Angaben der Sprecherin wurden zehn Strafanzeigen erstattet – unter anderem wegen Beleidigung, Volksverhetzung, Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen Verstoßes gegen das Vereinsgesetz. Zudem wurden vier Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (Tsp)