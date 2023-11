Thai, schwedisch und hawaiianisch Berlin bietet Massagen für jeden Geschmack

Knack, es braucht einen Moment, bis ich begreife, dass das Geräusch nicht aus dem Raum, sondern aus meinem Körper kommt. Offenbar stößt die Anordnung meiner Knochen bei der zierlichen Frau im weißen Gewand nicht auf Zustimmung. Sie sortiert sie neu, es fühlt sich an, als tanze sie auf meinem Rücken Polka und Pogo. Erstaunlich, was Hände alles können. Erst recht, wenn sie in Thai-Massage geschult sind.