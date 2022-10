Tierschützer unterliegen vor Gericht Berliner Staatsoper darf weiter Kaninchen in Käfigen auf der Bühne zeigen

Die Staatsoper in Berlin darf bei Aufführungen der Opern Rheingold und Walküre von Richard Wagner weiterhin 20 lebende Kaninchen auf der Bühne einsetzen. Die Tierschutzorganisation Peta wollte das per Eilantrag beim Berliner Verwaltungsgericht verbieten lassen. Das Gericht teilte am Donnerstag mit, der Antrag sei abgelehnt worden.

Bei den zwei Opern-Aufführungen handelt es sich um Neuinszenierungen der Wagner-Werke. Schauplatz ist ein Forschungslabor in der Götterburg Walhall. Auf der Bühne sind die Kaninchen in Käfigen zu sehen. Laut Peta verstößt der Einsatz der Tiere gegen den Tierschutz. Der Verein forderte das Veterinäramt in Mitte auf, einzuschreiten.

Die zuständige Amtstierärztin besuchte die Generalproben der Opern und kam zu dem Schluss, die Tiere würden auf akzeptable Weise bei den Inszenierung eingesetzt. Sie seien nur rund 15 Minuten zu sehen und die Musik sei auf der Bühne nicht zu laut für die Kaninchen. Das Gericht folgte bei seinem Urteil dieser Einschätzung.

