Tim Raue steigt auf Kreuzberger Restaurant auf Platz 30 weltweit

Tim Raue hat es wieder einmal geschafft – und sogar noch einen drauf gesetzt: Sein Kreuzberger Stammhaus (Küchenchef Philipp Bendel) hat auf der neuen Liste der „World’s 50 Best Restaurants“ in diesem Jahr Platz 30 erreicht und liegt damit sogar zehn Plätze höher als im Vorjahr.

Und auch das „Nobelhart & Schmutzig“ von Billy Wagner und Micha Schäfer, nur ein paar hundert Meter entfernt, konnte sich behaupten und stieg zwei Plätze auf Rang 43. Es bekam außerdem den „Sustainable Restaurant Award“ für nachhaltiges Wirtschaften und herausragenden Umgang mit den Mitarbeitern.

Beide können sich damit theoretisch die besten deutschen Restaurants nennen – was sie nicht tun, da die Liste und ihre intransparente Zusammenstellung häufig kritisiert werden und es andere Ranglisten dieser Art gibt, die zu komplett anderen Ergebnissen kommen. Aber diese hier, mit enormem Aufwand vom Sponsor „San Pellegrino“ (also Nestlé) vorangetrieben, ist die am meisten beachtete und steht im Ruf, mehr internationale Gäste zu bringen als der dritte Michelin-Stern.

Die besten Restaurants der Welt 2024 - laut „50 Best“: 1. Disfrutar, Barcelona 2. Asador Etxebarrí, Atxondo 3. Table by Bruno Verjus, Paris 4. Diverxo, Madrid 5. Maido, Lima 6. Atomix, New York 7. Quintonil, Mexiko-Stadt 8. Alchemist, Kopenhagen 9. Gaggan, Bangkok 10. Don Julio, Buenos Aires Die besten Restaurants in der DACH-Region: 22. Steirereck, Wien 47. Schloss Schauenstein, Fürstenau, Schweiz Beste deutsche Köche im Ausland sind die Brüder Matthias und Sühring, Restaurant Sühring, Bangkok, auf Platz 23. Die ganze Liste hier.

Zwei weitere Berliner Restaurants haben es 2024 auf die Plätze 51-100 geschafft, die traditionell bereits ein paar Wochen früher veröffentlicht werden: Das „Ernst“ in Wedding, das Ende des Jahres geschlossen wird, liegt demnach auf Platz 75, das „Coda“ in Neukölln ist neu eingestiegen und kam sogar auf Platz 62.

Bestes Restaurant der Welt ist der Liste nach in diesem Jahr das „Disfrutar“ in Barcelona – es löst das „Central“ in Lima ab, das den Regeln entsprechend in eine Ehrenkategorie aufgenommen wird. Platz 2 wurde ebenfalls nach Spanien vergeben, an das „Asador Etxebarrí“ im baskischen Atxondo, das unbestritten beste Grillrestaurant der Welt. Platz 3 ist für Paris fast schon ein Trostpreis er fiel an das „Table du Bruno Verjus“.

Anders als in den letzten Jahren haben es noch zwei deutsche Restaurants außerhalb Berlins unter die besten 100 geschafft, beide in München: das „Jan“ auf Platz 84 und das „Tantris“ auf Platz 88. Die Gala zur Veröffentlichung der „50 Best“ fand am Mittwoch in Las Vegas statt.