Tipps vom Energieberater Im Sommer schon an den Winter denken

Im Sommer erscheinen den meisten Menschen die Energiekosten-Sorgen weit weg, doch es lohnt sich, schon jetzt an den Winter zu denken. Till Ratzeburg hat die Außenwand seines Falkenseer Einfamilienhauses in Eigenregie gedämmt. Dabei hatte er eigentlich kaum Zeit. Der 58-Jährige ist Energieberater und zertifizierter Passivhaus-Planer, arbeitet in Berlin und Brandenburg. Weil die Passivhäuser in Zeiten steigender Energiepreise einen Boom erleben, fehlt ihm für die Energieberatung oft die Zeit.