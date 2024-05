Tochter war knapp einen Monat alt Baby und weitere vier Kinder missbraucht – Vater gesteht vor Berliner Gericht

Nach einem Hinweis aus den USA fanden Ermittler in der Wohnung von Denny L. massenhaft Kinderpornografie. Und der Verdacht weitete sich schnell aus – bis zum Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs. Opfer wurden laut Ermittlungen über Jahre hinweg fünf Kinder aus seinem Umfeld. Seine Tochter sei knapp einen Monat alt gewesen, als es zu einem ersten Übergriff kam. Vor dem Landgericht gestand L. am Freitag.

Es geht um zum Teil schweren sexuellen Missbrauch in 53 Fällen und um Besitz von Kinderpornografie. Sein erstes Opfer: Die kleine Schwester seiner damaligen Freundin. In seiner Wohnung in Hellersdorf habe er sie in neun Fällen missbraucht. Von Januar 2011 bis Januar 2014 folgten Übergriffe auf sein eigenes Kind. Zudem werden L. Übergriffe auf drei Kinder von befreundeten Familien vorgeworfen. Er bot sich an, wenn die Eltern einen Babysitter brauchten.

Das Verfahren gegen L. begann mit einem Hinweis des National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), einer US-amerikanischen Organisation. In der Wohnung von L. stellten Ermittler im November 2023 fast 1400 kinderpornografische Bild- und 680 kinderpornografische Videodateien sicher. Seitdem sitzt er in Haft.

Im Prozess geht es um Taten von 2007 und November 2023. „Spontan“ sei es zu den ersten Übergriffen gekommen, sagte L., der seit 2012 als erwerbsunfähig eine Rente bezieht. Er habe Situationen, in denen er mit den Kindern allein war, ausgenutzt. Nach dem Missbrauch sei „zwar das schlechte Gewissen gekommen“, aber Hilfe habe er sich nicht geholt. Der Prozess geht am 21. Mai weiter.