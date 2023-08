Tödlicher Unfall in Berlin-Moabit Senior wird von Transporter überfahren und stirbt Tage später im Krankenhaus

Am Montagabend ist ein 89 Jahre alter Mann im Krankenhaus gestorben, der Ende Juli bei einem Autounfall in Berlin-Moabit schwer verletzt worden war. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Senior am 26. Juli von einem Kleintransporter überfahren worden, als dieser rückwärts in der Stromstraße in Richtung Bugenhagenstraße fuhr.

Das Unfallopfer soll zu dem Zeitpunkt auf der Fahrbahn gestanden haben. Der 25-jährige Transporterfahrer wurde nach Angaben der Polizei von einer Passantin auf den Unfall hingewiesen, die im Anschluss auch Polizei und Feuerwehr alarmierte.

Rettungskräfte brachten den 89-Jährigen mit Verletzungen am linken Arm und an der Hüfte in ein Krankenhaus. Dort starb er am Montagabend. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (Tsp, dpa)