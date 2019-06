Die Studentin Johanna Hahn wurde aus Sicht des Landgerichts Opfer einer mörderischen Raserei: Wegen Mordes wurde der 28-jährige Todesfahrer zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Milinko P. habe bei der riskanten Fluchtfahrt vor der Polizei durch die City West tödliche Folgen billigend in Kauf genommen, begründeten die Richter am Donnerstag.

Das Gericht folgte damit dem Antrag der Nebenklage. Für die Familie hatte Linken-Politiker und Rechtsanwalt Gregor Gysi auf Mord plädiert. Dagegen war der Staatsanwalt von der Mordanklage abgerückt und hatte eine Gesamtstrafe von acht Jahren und vier Monaten wegen fahrlässiger Tötung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verlangt. Die Verteidiger wollten einen Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung. Einen konkreten Antrag stellten sie nicht.

Johanna Hahn, die Soziale Arbeit studierte, sich für Benachteiligte einsetzte und gern musizierte, war am 6. Juni 2018 in Charlottenburg unterwegs. Sie wollte bei für Fußgänger grüner Ampel und ihr Fahrrad schiebend die Windscheidstraße überqueren.

Plötzlich raste ein Audi in die Tempo-30-Zone. Mit mehr als 80 Kilometern in der Stunde. Zivilfahrzeuge der Polizei dahinter. Sie fuhren allerdings ohne Blaulicht und Sondersignal, durch die Passanten möglicherweise rechtzeitig gewarnt worden wären. Milinko P. ignorierte eine rote Ampel, stieß mit zwei Fahrzeugen zusammen und erfasste dann die Studentin. Sie wurde durch die Luft geschleudert. Sie verstarb noch am Unfallort.

Der Todesfahrer war gerade aus Serbien gekommen und wollte nach Köln

Todesfahrer Milinko P. war kurz zuvor aus seinem Heimatort in Serbien nach Berlin gekommen. Nur ein Zwischenstopp sollte es sein, um dann zur Hochzeit seiner Schwester nach Köln zu reisen. Er war schließlich mit zwei seiner Verwandten, 14 und 18 Jahre alt, auf Diebestour. Als sie einen Kleintransporter aufbrachen und Werkzeugkoffer stahlen, wurden sie von Zivilpolizisten beobachtet. Als das Trio abfuhr, nahmen die Fahnder die Verfolgung auf.

Kurz vor dem Stuttgarter Platz blockierten die Polizisten zusammen mit alarmierten Kollegen und deren Autos den Fluchtwagen. Eingekeilt von drei Wagen. Die Lage schien unter Kontrolle. Ein Beamter stieg aus und ging auf das verdächtige Auto zu. Doch P. gab Gas und durchbrach die Sperre. Er verletzte dabei einen Polizisten.

Es waren am Ende sechs Zivilfahrzeuge der Polizei, die hinter dem Audi rasten. Als es zum Unfall kam, wurde auch der 18-jährige Beifahrer des Angeklagten tödlich verletzt. Milinko P. beteuerte im Prozess, dass ihm das alles „sehr, sehr leid tut“. Er will nicht bemerkt haben, dass sie von der Polizei verfolgt wurden. Sein Beifahrer habe gesagt, es sei „Mafia“, so der teilgeständige Todesfahrer. Der 18-Jährige habe Tempo verlangt. In den Monaten der Beweisaufnahme saß P., ein Mann mit wenig Schulbildung und ohne Vorstrafen, gebeugt und oft weinend auf der Anklagebank. Seine Verteidiger sagten, die Tat sei eine „Kurzschlussreaktion aus Schrecken" gewesen.

Die Familie der Getöteten hatte im Prozess bewegende Erklärungen abgegeben. Die Mutter der Studentin schilderte mit tränenerstickter Stimme, wie sie immer noch morgens um 4 Uhr wach werde – genau zu der Uhrzeit, als am 7. Juni 2018 Polizisten bei ihr klingelten und die schreckliche Nachricht vom Tod ihrer geliebten Tochter überbrachten. "Mit dem Tod von Hanni hat sich unser Leben komplett verändert", sagte die Mutter. Ein Albtraum. „Wir haben lebenslang Hanni nicht – bis an unser Lebensende.“ Den Täter forderten sie auf, ein Teil der Gesellschaft zu bleiben.