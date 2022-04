Ein 86-Jähriger ist am Samstagvormittag tot in seiner Wohnung in Prenzlauer Berg gefunden worden. Gegen 11:50 Uhr entdeckten Angehörige den Leichnam des Bewohners in einem Mehrfamilienhaus in der Hanns-Eisler-Straße.

Wie die Polizei mitteilte, kann ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden, weshalb die Mordkommission die Ermittlungen übernommen hat. Genauere Details waren am Nachmittag zunächst nicht bekannt. (mit dpa)