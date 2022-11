Nach acht Jahren konnte jetzt in Berlin eine bisher unbekannte tote Frau identifiziert werden. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei der bereits im Februar 2014 tot aus dem Teltowkanal geborgenen Frau um eine damals 51-Jährige aus Berlin-Lichterfelde.

Die Frau, die von niemandem vermisst gemeldet worden war, habe nun anhand eines DNA-Abgleichs mit zwei Brüdern identifiziert werden können. In den Fall war im Mai dieses Jahres Bewegung gekommen, nachdem die Mutter der Geschwister verstorben war. Als bei der Testamentseröffnung die verschollene Schwester thematisiert wurde, gab die zuständige Rechtspflegerin den entscheidenden Hinweis an die Polizei.

Auf der Internetseite der Polizei sei das Foto einer unbekannten Toten veröffentlicht, die die Schwester sein könnte. Nach diesem Hinweis gelang der Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes schließlich die Identifizierung.

Die Frau war am 25. Februar 2014 in Lichterfelde in Höhe des Klinikums Benjamin Franklin leblos aus dem Teltowkanal geborgen worden. Die Tote hatte zum damaligen Zeitpunkt bereits zwei bis vier Wochen im Wasser gelegen.

Zur Startseite