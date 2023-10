Tramfahrer konnte nicht mehr bremsen Radfahrerin in Berlin nach Kollision mit Straßenbahn schwer verletzt

Am Samstagabend wurde eine 33-jährige Radfahrerin auf der Danziger Straße in Prenzlauer Berg von einer herannahenden Tram erfasst. Nach Angaben der Polizei geschah der Vorfall gegen 18.30 Uhr in der Nähe der Kreuzung zur Diesterwegstraße.

Der 32-jährige Fahrer der Tram berichtete den Behörden, dass er von der Greifswalder Straße in Richtung Warschauer Straße unterwegs gewesen sei, als plötzlich die Radfahrerin die Tramschienen überquerte. Trotz einer sofortigen Gefahrenbremsung und lauten Warnsignalen konnte er einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Die Radfahrerin erlitt schwere Verletzungen am Kopf und im Rumpfbereich. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnfahrer, der unter dem Eindruck des Vorfalls stand, wollte sich ebenfalls ärztlich untersuchen lassen. Die Fahrgäste in der Tram blieben unverletzt.

„Der Unfall macht uns betroffen“, teilte die BVG am Sonntagnachmittag mit. „Wir sind in Gedanken bei der verletzten Radfahrerin. Wir wünschen ihr eine schnelle und vollständige Genesung.“ Ihre guten Wünsche wurden auch dem Fahrer gelten. (Tsp)