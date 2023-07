In Treptow-Köpenick und Wilmersdorf Zwei Verletzte bei Unfällen mit E-Rollern in Berlin

Eine 89 Jahre alte Fußgängerin ist von einer unbekannten Person mit einem E-Scooter im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick angefahren worden. Dabei stürzte die Frau und erlitt einen Knochenbruch, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach erfasste der oder die Unbekannte die Frau mit dem E-Scooter am frühen Dienstagnachmittag in der Kiefholzstraße und entfernte sich vom Unfallort. Rettungskräfte brachten die 89-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

Auch in Wilmersdorf kam es zu einem E-Roller-Unfall. Eine 58-jährige Radfahrerin musste am Dienstagnachmittag in Folge eines Zusammenstoßes mit einem 19-jährigen Rollerfahrer in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich laut Polizei an der Wiesbadener Straße. Die Radfahrerin erlitt einen Rippenbruch. Der Jugendliche überstand den Vorfall mit einer leichten Knieverletzung. Ein Fachkommissariat ermittelt. (dpa, Tsp)