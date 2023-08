Tresore, E-Scooter, Leichen Was das Müllboot alles aus Berliner Gewässern fischt

Wie Piraten stehen sie am Deck des Bootes und halten Ausschau: ein Mann mit tätowierten Armen und schwarzem Cap, einer in Holzfällerhemd und zusammengebundenen Zopf. Eine Hand in die Hüfte gestemmt, in der anderen einen Kescher. Ihr Ziel: die Berliner Gewässer vom Müll zu befreien. Dabei finden sie die Schätze und die Reste Berlins.