Trotz Blaulicht und Martinshorn Polizisten stoßen in Berlin mit Auto einer Seniorin zusammen

Zwei Polizisten sind auf einer Einsatzfahrt im Berliner Südwesten mit dem Auto einer Seniorin zusammengestoßen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die Beamten am Mittwochvormittag in Steglitz mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Krankenhaus unterwegs.

Den Angaben zufolge fuhren sie mit dem Einsatzwagen auf der Thorwaldsenstraße in Richtung Grazer Damm. Als sie auf die Einfahrt der Klinik abbiegen wollten, kam es zum Zusammenstoß mit dem Smart einer 83-Jährigen. Sie war auf der Thorwaldsenstraße in Richtung Knausplatz unterwegs. Beim Zusammenstoß touchierte der Wagen der Frau einen geparkten VW, der dabei beschädigt wurde.

Die 83-Jährige klagte nach dem Unfall über Schmerzen an der Hand. Eine ärztliche Behandlung lehnte sie jedoch ab. Der Fahrer des Polizeiautos unterzog sich einer freiwilligen Atemalkoholkontrolle, deren Ergebnis bei null Promille lag. (Tsp)

