Trügerische Hoffnung und ein vertagtes Leben „Dschinns“ erzählt von Generationenkonflikten einer türkischen Gastarbeiter-Familie

Ob Hüseyin weiß, wer er ist? Ob er die glänzenden Konturen seines Gesichts im Glas der Balkontür erkennt? Ob er denkt, dass jede Hürde und jeder Zwiespalt in seinem Leben nur dazu da war, ihn irgendwann hier oben stehen und wissen zu lassen: Ich habe mir das verdient? Mit diesen Fragen beginnt der Roman „Dschinns“ von Fatma Aydemir, aber eine Antwort darauf wird es nicht geben. Denn Hüseyin, der 30 Jahre lang in Deutschland gearbeitet und gespart hat, um sich eine geräumige Wohnung in Istanbul leisten zu können, stirbt an einem Herzinfarkt, kaum, dass sein großer Traum wahr geworden ist. Jetzt steht es leer, das Eigenheim, das ersehnte Zuhause. Das Schicksal kann ein mieser Verräter sein.

Ein vertagtes Leben

Auf der Bühne des Gorki-Theaters ist von der Wohnung nur eine verlorene weiße Wohnzimmerwand mit ein paar weißverkleideten Möbeln davor übrig geblieben. Gitti Scherer hat einen Transitraum gebaut, in dem Hüseyins Frau Emine (Melek Erenay) und die vier Kinder zusammenkommen. Die Hinterbliebenen, die darüber staunen, wie großzügig Baba diese Istanbuler Zimmer eingerichtet hat, wo doch in Deutschland alles spartanisch blieb und Kaputtes vom Flohmarkt ersetzt wurde. So sieht es aus, wenn man das Leben vertagt.

Vermächtnisse und Verdrängtes

Regisseur Nurkan Erpulat und Dramaturg Johannes Kirsten lassen aus Aydemirs Roman die Essenz hervortreten, die familiären Beziehungsgeflechte, die beschwert sind von unausgesprochenen Erwartungen, verpassten Gesprächen, verdrängten Schmerzen. Besonders die Kinder haben auf ihre je eigene Weise mit dem elterlichen Vermächtnis zu kämpfen, dem Schweigen. Hakan (Taner Şahintürk) wäre gern Schauspieler geworden, hat aber „dieses Arbeiterding“ vom Vater eingeimpft bekommen, das nur hartes Schuften gelten lässt. Sein Bruder Ümit (Doǧa Gürer) findet keinen Weg, seiner Liebe zu Jonas Raum zu geben. Peri (Aysima Ergün) sucht die kurdische Identität, die zuhause weggeschoben wurde.

Sevda schließlich, die Älteste (Çiǧdem Teke), leidet bis heute unter den Entscheidungen, die von den Eltern für sie getroffen wurden: die fehlende Schulbildung. Die Ehe mit einem Nichtsnutz. In einer der stärksten Szenen konfrontiert sie ihre Mutter mit dieser Verantwortung: „Es mag stimmen, dass Männer das Sagen haben. Aber damit sie das können, damit sie für immer alles bestimmen, dafür brauchen sie Menschen wie dich“.

Warum immer glücklich sein?

Erpulat hält seine Inszenierung in der Schwebe zwischen harter Realität und Traumtanz. Alle hier suchen einen Weg, mit den beschnittenen Möglichkeiten ihres Lebens zurechtzukommen, sich die eigenen Sehnsüchte zu gestatten und irgendwie doch noch Wurzeln zu schlagen. Zerrissenheiten, die auch in der Musik Ausdruck finden, die den Abend zusammenhält. Anthony Hüseyin spielt am Keyboard kurdische, türkische und englische Songs, lässt Melodramatik und zusammenfließen. Auch in Hüseyins Spiel spiegelt sich die Frage, die Melek Erenay in ihrer Rolle als Mutter aufwirft: „Warum wollt ihr Kinder, dass man ständig glücklich ist? Kann man nicht einfach normal sein?

Vom Dschinn besessen

In einem sehr schönen, nachdenklichen Moment erklärt Aysima Ergün, was Dschinns eigentlich sind. Keine Geister, weder gut noch böse. „Sie bezeichnen alles, was wir unnatürlich finden, anders“. Wo immer jemand von der Norm abweiche, heiße es schnell: Die oder der ist von einem Dschinn besessen.

Wenn man sich nun Familie als ein Gebilde aus Geschichten vorstelle, sagt ihre Peri, dann seien Dschinns vielleicht die Wahrheiten darin, die man nicht ausspricht. In der Hoffnung, dass sie einen dann in Ruhe lassen. Wie trügerisch diese Hoffnung ist, davon erzählt Nurkan Erpulats melancholisch grundierter, durchweg großartig gespielter Abend am Gorki.

