Ube-Latte und Bingsu Berlins erstes 2D-Café eröffnet in Mitte

Wer den Raum in der Großen Hamburger Straße in Mitte betritt, findet sich in einem riesigen Ausmalbuch aus Kindheitstagen wieder. Im ersten 2D-Café Berlins ist die gesamte Inneneinrichtung monochromatisch gezeichnet. Die Wände sind weiß gestrichen. Auf dem hellen Hintergrund sind Stuck, Vorhänge und Fenster, welche Ausblick auf malerische Landschaften geben, mit schwarzen Linien skizziert. Ergänzt wird die zweidimensionale Kulisse durch weiße Tische und Stühle, deren Kanten ebenfalls mit schwarzen Strichen umrissen sind.

Xiao Xue Z. und ihr Partner Andy N. haben das Café „Always Together“ vor knapp zwei Wochen unweit des Hackeschen Markts eröffnet. Die Inspiration für die ausgefallene Innengestaltung kommt aus Südostasien. „Auf unserer Reise nach Südkorea haben wir das ,Greem Café’ in Seoul besucht. Ein Lokal in 2D-Optik gab es bislang in der Hauptstadt noch nicht“, erzählt die 26-Jährige. Einen Kontrast zum Schwarz-Weiß-Setting des Raumes bildet vor allem das bunte, süße Bingsu, welches die beiden ihren Kund:innen hier servieren.

Bingsu ist der Name eines in Korea beliebten Desserts, welches aus Eisspänen, Milch, Kondensmilch sowie süßen Toppings besteht. Vegane Alternativen bekommt man im „Always Together“ ebenfalls. Besonders beliebt sei momentan das Choco-Oreo Bingsu mit Vanille-Eis, Brownies und Oreo-Stückchen, sagt Xiao Xue Z.. Neben dem Eis umfasst das Menü außerdem Tiramisù und Heißgetränke. Darunter auch wildere Kreationen wie der Latte mit Ube, einer lilafarbenen Yamswurzel, oder einem Drink mit Biscoff, einem Brotaufstrich mit Spekulatiusgeschmack.

Ihre Kundschaft zeichne sich vor allem durch ihre Affinität für Social Media aus, glaubt die Inhaberin. „Viele unserer Kund:innen werden durch Instagram oder TikTok auf uns aufmerksam“, sagt die gebürtige Berlinerin. Vor allem ein Tik-Tok-Video der Food-Influencerin @berlinfoodfeast habe ihnen in den ersten Wochen zu Aufmerksamkeit verholfen. „Die Zahl unserer Instagram-Follower:innen ist quasi über Nacht von null auf 1000 gestiegen.“

Seitdem laufe es „fast ein bisschen zu gut“, findet Xiao Xue Z. – trotz aktueller Minusgrade in der Hauptstadt scheinen sich viele Berliner:innen für das koreanische Eis zu interessieren. In den kommenden Monaten wolle sie ihre Speisekarte um weitere südostasiatische Süßspeisen erweitern. Für sie und ihren Partner ist es das erste eigene Lokal. Mitarbeiter:innen beschäftigen sie bislang noch nicht. „Wir haben einen hohen Anspruch an uns selbst und möchten, dass unsere Kund:innen zufrieden sind. Gleichzeitig müssen wir uns erst selbst noch in die Arbeitsprozesse einfinden.“

Bingsu – auch in vegan 2D Café Always Together Große Hamburger Str. 24, 10115 Berlin

