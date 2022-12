Über 100 Briefe geklaut Berliner wegen Postdiebstahls in Untersuchungshaft

Der Mann, der berlinweit über 100 Briefe aus Briefkästen gezogen haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Gegen den 30-Jährigen wurde am Mittwoch Haftbefehl erlassen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Ein Zeuge beobachtete den Mann Mittwochfrüh in der Riegerzeile in Mariendorf und rief die Polizei. Sie ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat. Die Briefe seien dafür Beweismittel und Spurenträger.

Wenn sie nicht mehr für die Ermittlungen gebraucht werden, sollen sie den Adressat:innen zugestellt werden. Wann genau das sein wird, konnte die Polizei nicht sagen. Die Polizei veröffentlichte auf Twitter ein Foto, das seine Beute zeigen soll.(dpa)

