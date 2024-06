Überfall auf Juweliergeschäft Einbrecher fahren mit dem Auto durch Berliner Einkaufszentrum

Mit einem Auto sind unbekannte Täter in das Einkaufszentrum „Forum Steglitz“ und einen dortigen Juwelierladen eingebrochen. Das bestätigte die Berliner Polizei auf Nachfrage.

Die Einbrecher fuhren in der Nacht zu Dienstag gegen 3 Uhr mit dem Auto durch die Tür des Einkaufszentrums in der Schloßstraße in Berlin-Steglitz, dann fuhren sie weiter durch die Shoppingmall zum Juweliergeschäft und drangen schließlich mit dem Auto in das Geschäft ein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

In einem Bericht der „B.Z.“ ist ein Bild des zerstörten Schaufensters des Juweliergeschäfts zu sehen. Das Geschäft befindet im Erdgeschoss der Mall nur wenige Läden vom Eingang entfernt.

Die Täter stiegen aus dem Auto aus und stahlen Schmuck. Anschließend flohen sie wieder aus dem Einkaufszentrum. Ein Komplize habe sie mit einem zweiten Auto abgeholt. Das erste Auto ließen die Einbrecher zurück, die Polizei stellte es sicher.

Die genaue Anzahl der Täter sei zunächst unklar. Auch der Wert des erbeuteten Schmucks ist unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. (dpa, Tsp)