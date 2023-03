Überfall in Berlin-Wedding 89-Jährige in eigener Wohnung beraubt und schwer verletzt

Eine 89-jährige Frau ist in Berlin-Wedding in ihrer eigenen Wohnung beraubt und schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach hatte gegen 19.20 Uhr ein Angehöriger der Frau Polizei und Feuerwehr informiert, weil er keinen Kontakt mehr zu der 89-Jährigen bekam.

Gegen 19.20 Uhr öffneten Einsatzkräfte der Feuerwehr gewaltsam die Tür zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Holländer Straße und fanden die Seniorin bewusstlos in einem Zimmer liegend vor. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte die Kriminalpolizei Spuren eines Raubes in der Wohnung fest. Die 89-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. (Tsp)

