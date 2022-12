Überlastete Kinderkliniken in Berlin Das letzte Bett bekommt ein Zweijähriger mit Fieberkrampf

Wartende, weinende Kinder – wer dieser Tage eine Berliner Kinderrettungsstelle aufsucht, braucht Geduld. Wer ein Kind hat, das ein Krankenhausbett benötigt, braucht zusätzlich viel Glück.

Im Vivantes Klinikum im Friedrichshain ist am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr das letzte offiziell verfügbare Kinderkrankenbett belegt. Ein zweijähriger Junge, der zu Hause einen Fieberkrampf hatte, bekommt es.

„Er war zeitweise bewusstlos und seine Lippen liefen blau an“, sagt die Mutter, Gesa Kellermann. „Doch als mein Mann, der während des Vorfalls mit den Kindern alleine zu Hause war, die 112 anrief, war diese durchgängig besetzt“, erzählt sie. 20 Minuten habe es gedauert, bis die Familie einen Rettungswagen rufen konnte. „Was ist, wenn es mal brennt?“, hätten die älteren Kinder panisch gefragt.

Der unzuverlässige Notruf – momentan hat die Berliner Feuerwehr außerdem zu wenig Rettungsfahrzeuge – mag ein spezielles Hauptstadtproblem sein; die Kinderkliniken sind allerdings bundesweit massiv überlastet. Da Berliner Kliniken immer wieder kranke Kinder nach Brandenburg verlegen müssen, gibt es nun auch dort überbelegte Stationen und Hilferufe von Seiten der Ärzteschaft.

Hermann Girschick ist Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik im Vivantes Klinikum im Friedrichshain. © Tsp/Saara von Alten

Politiker verweisen gerne auf die RSV-Welle. Das Respiratorische Synzytial-Virus ist aber kein neues Phänomen, sondern ein seit Jahrzehnten zirkulierendes Erkältungsvirus, das vor allem im Winter schnell verbreitet wirdt. Die eigentliche Ursache für die Notsituation seien die chronisch unterfinanzierten Kinderkliniken.

Darauf weisen die Initiative der Berliner Kinderkliniken, die Berliner Gesellschaft für Pädiatrie (BGKJ), der Berufsverband der Kinderärzte (BVKJ) sowie der Verband der leitenden Kinder- und Jugendärzte Deutschlands (VLKKD) seit Monaten in gemeinsamen Aktionen hin.

Für jeden Patienten, der in der Rettungsstelle behandelt wird, können wir maximal 16 Euro bei den Krankenkassen abrechnen. Hermann Girschick, Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik im Vivantes Klinikum im Friedrichshain

Über die Jahre seien bundesweit Krankenhausbetten abgebaut worden, da sich die pflegeintensive Kinder- und Jugendmedizin aufgrund des Fallpauschalen-Systems nicht lohne, kritisieren die Kinderärzte. „Für jeden Patienten, der in der Rettungsstelle behandelt wird, können wir maximal 16 Euro bei den Krankenkassen abrechnen“, erklärt Hermann Girschick, Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik im Vivantes Klinikum im Friedrichshain. Er bräuchte aber pro Patient oder Patientin 80 Euro, damit sich Personalkosten, Blutuntersuchungen oder Röntgenaufnahmen kostenneutral finanzieren ließen, rechnet er vor.

Zwei bis drei Stunden beträgt die Wartezeit an diesem Abend in der Vivantes-Kinderrettungsstelle in Friedrichshain. Das ist noch wenig. In anderen Berliner Notaufnahmen müssen Kinder und Eltern bis zu fünf Stunden auf eine ärztliche Untersuchung warten. „Bei uns geht es manchmal etwas schneller, weil wir Personal von der stationären Kinderklinik nach ,unten’ holen, dafür fehlt dann aber auch eine Ärztin auf der Station“, sagt Girschick. Eine Lösung sei das nicht, eher eine Verschiebung des Problems.

Eltern wissen nicht, wohin sie ausweichen sollten

Sanitäter schieben ein etwa zehnjähriges Mädchen auf einer Rettungsliege in den schmalen Flur der Notaufnahme. Ein Auffahrunfall. Das Mädchen saß im angefahrenen Wagen und soll untersucht werden. Im Wartebereich nebenan sitzt ein etwas dicklicher Junge mit Bauchschmerzen. „Vielleicht ist es der Blinddarm?“, sagen seine Brüder, die gerade erst aus der Türkei nach Berlin gezogen sind und noch nicht so gut deutsch sprechen. Andere Kinder haben Fieber, Atemnot, Husten oder Halsschmerzen.

Vieles davon könnten auch niedergelassene Ärzte behandeln, aber die haben am Wochenende geschlossen. In Lichtenberg gibt es für die Region der Stadt eine Notdienstpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), die Eltern anfahren sollten, sofern es sich nicht um wirklich bedrohliche Gesundheitszustände handelt.

Doch auch diese Notdienstpraxis ist oft massiv überlaufen. „Da standen mehr als hundert Leute an, deshalb sind wir hierher gekommen“, sagt eine Mutter, deren knapp zweijähriger Sohn starke Schmerzen und einen auffälligen Ausschlag im Mund hat.

Wer kommt als erstes ran? Eine der Krankenschwestern nimmt bei der Aufnahme in der Vivantes-Kinderrettungsstelle in Friedrichshain eine Triagierung vor. © Tsp/Saara von Alten

Ein anderes Elternpaar erzählt, dass sie in der Rettungsstelle seien, weil sich der Gesundheitszustand ihrer Tochter seit Tagen nicht bessere, sie immer wieder Fieber bekäme. „Wir haben, seit dem wir nach Grünau gezogen, sind überhaupt keinen Kinderarzt - trotz intensiver Suche“, erzählen sie. „Wo hätten wir hingehen sollen?“, fragt der Vater.

Uns so müssen die Rettungsstellen-Mitarbeiter vieles auffangen, was sonst noch an mangelhafter Gesundheitsversorgung in der wachsenden Stadt schiefläuft. „Jedes Kind muss trotzdem von uns ganz genau untersucht werden“, sagt Girschick. „Das können harmlose Viruserkrankungen sein, aber wir müssen sichergehen, dass wir nichts übersehen, zum Beispiel eine Hirnhautentzündung.“

Ich kenne niemanden aus der Erwachsenen-Pflege, der ein Frühgeborenes mit einem Körpergewicht von 500 Gramm versorgen könnte. Jakob Maske, Sprecher vom Berufsverband der Kinderärzte

Eine der Krankenschwestern nimmt deshalb bei der Aufnahme eine Triagierung vor: Welches Kind muss sofort behandelt werden, welches kann länger warten? „Das erfordert wie bei der Pflege auf der Station eine besondere Kenntnis im Umgang mit kranken Kindern“, sagt Girschik. Den Vorschlag von Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne), die für die Kinderstationen Erwachsen-Personal abziehen will, sehen die Pädiater der verschiedenen Verbände kritisch.

„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, es wird kaum einen Internisten geben, der ein sechs Monate altes Kind vernünftig auf der Intensivstation versorgen wird. Ich kenne auch niemanden aus der Erwachsenen-Pflege, der ein Frühgeborenes mit einem Körpergewicht von 500 Gramm versorgen könnte“, sagt Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbands der Kinderärzte (BVKJ). Das zeuge von großer Unkenntnis auf Seiten der Politik.

105 Patienten müssen untersucht werden, für etwa 60 ist die Rettungsstelle ausgelegt

Unabhängig davon fordern die Kinderärzteverbände seit einem Jahr, dass in Berlin wieder Kinderkrankenpfleger:innen ausgebildet werden. Eine Spezialisierung findet seit der generalisierten Ausbildung nur noch an einzelnen Kliniken statt. Die landeseigenen Kliniken Vivantes und Charité bieten gar keine Spezialisierung für Kinderkrankenpflegekräfte an. Die Pädiater gehen deshalb davon aus, dass sich der Personalmangel in der Kinderkrankenpflege zuspitzen wird.

Insgesamt müssen am Samstag in der Vivantes-Rettungsstelle 105 Kinder untersucht werden. Pflegerinnen und Mediziner arbeiteten ohne Pause. Das sei nicht die Spitze, sondern eher der Durchschnitt, sagt Girschick. „Wir sind für 50 bis 60 Kinder pro Tag ausgelegt, alles andere ist aus Personal- und Platzgründen zu viel.“ Am Ende des Abends müssen noch drei weitere Kleinkinder mit Luftwegserkrankungen aufgenommen werden, weil sie eine Sauerstoffzufuhr benötigten.

Auch die Intermediate-Care-Station - für Säuglinge mit intensiven Betreuungsbedarf – hat zwei Patienten mehr als erlaubt aufgenommen, indem eigentlich gesperrte Betten belegt wurden. „In die Überbelegung können wir nur in Absprache mit den Krankenpflegerinnen gehen, die beurteilen müssen, inwiefern sie mit der Arbeitsbelastung zurecht kommen“, sagt Girschick.

Aufgrund der Untergrenzenverordnung, die einen bestimmten Personalschlüssel pro Patient vorsieht, fallen dafür eigentlich Strafzahlungen an. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat angekündigt, dass er diese vorübergehend aussetzen möchte

Am Dienstag hat Lauterbach ebenso seine Pläne einer Gesundheitsreform vorgelegt. Demnach sollen künftig Krankenhäuser ihr Geld nicht mehr hauptsächlich pro Fall (also pro kranker Patient) bekommen, sondern grundsätzliche Vorhaltekosten erhalten, wie das für Feuerwehr, Polizei oder Schulen gilt. Die Kindermedizin wolle man finanziell aufstocken. Die Reform soll in den nächsten fünf Jahren sukzessive umgesetzt werden – was für diese Erkältungssaison zu spät ist.

Zur Startseite