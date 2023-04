Überraschender Abschied Chefredakteurin der „Berliner Morgenpost“ geht

Die Chefredakteurin der „Berliner Morgenpost“, Christine Richter, geht. Sie hatte den Posten seit 2018 inne und verlässt das Unternehmen, wie die Funke Mediengruppe, zu der die Regionalzeitung gehört, am Donnerstag in Essen überraschend mitteilte. Die genauen Gründe wurden nicht genannt. Ihre Nachfolge werde in den nächsten Wochen bekanntgegeben.

Zugleich erhält die Tageszeitung eine neue Führung: Der Journalist Jörg Quoos wird ab dem 1. Mai Herausgeber der „Berliner Morgenpost“, wie es weiter hieß. Den Posten gab es bislang nicht. Quoos werde das Amt zusätzlich zu seiner jetzigen Funktion als Chefredakteur der Funke Zentralredaktion, die überregionale Inhalte für die Zeitungen der Mediengruppe produziert, ausüben.

Richter leitete ab 2008 die Lokalredaktion der Zeitung, wurde 2012 Vize-Chefredakteurin und 2018 dann Chefredakteurin.

In der Mitteilung dankte der Geschäftsführer der Funke Mediengruppe, Christoph Rüth, Richter für ihren „unermüdlichen Einsatz“ für die „Berliner Morgenpost“. „Sie hat der Zeitung eine klare inhaltliche Linie gegeben und mit vielen neuen Formaten zu einer lebendigen Hauptstadtzeitung gemacht. Wir wünschen ihr für den weiteren beruflichen und privaten Lebensweg alles Gute.“

Zugleich betonte Rüth, man sei froh, dass Quoos die Herausgeberschaft übernehme. „Gemeinsam werden wir die „Berliner Morgenpost“ strategisch weiterentwickeln.“

Die verkaufte Auflage der Tageszeitung lag im vierten Quartal 2022 nach Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) bei rund 42.000 Exemplaren. (dpa)

Zur Startseite