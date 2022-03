In Berlin wurden bisher nur knapp 6000 Menschen als Kriegsflüchtlinge registriert. Das geht aus internen Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vom 22. März hervor, die dem Tagesspiegel vorliegen. Damit liegt das Land Berlin nur knapp über der Quote von fünf Prozent, die es nach Königsteiner Schlüssel ohnehin aufnehmen muss.



Andere Bundesländer registrieren Kriegsflüchtlinge deutlich schneller. In Bayern sind bereits 13.000 registriert, in Nordrhein-Westfalen fast 20.000, auch im deutlich kleineren Hamburg sind es schon fast 4000. Insgesamt waren am 22. März 102.000 Menschen beim BAMF als Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine registriert. Die schleppende Eintragung in die Systeme des BAMF könnte im Zweifel dazu führen, dass Berlin Flüchtlinge aus anderen Bundesländern aufnehmen muss, obwohl die meisten Ukrainer:innen dort an- und durchfahren.

Zuletzt wurde die Registrierung in Berlin jedoch deutlich beschleunigt. Am Mittwoch wurden laut Landesamt für Flüchtlinge (LAF) allein 900 Menschen in Tegel als Kriegsflüchtlinge registriert. 200 Menschen arbeiten dort mittlerweile im Schichtbetrieb - auch Mitarbeiter des BAMF und 80 Soldaten der Bundeswehr.

Die Personalvertretungen der Berliner Verwaltung schlugen am Mittwoch in eigener Sache Alarm. In vielen Bereichen wie im Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, im Krisenstab der Sozialverwaltung oder den Sozial- und Bürgerämtern der Bezirke arbeiteten die Beschäftigten am Anschlag, an der Belastungsgrenze und seien zum Teil überfordert, erklärten Vertreter der Gewerkschaft Verdi und verschiedener Personalräte am Mittwoch. Nötig sei eine rasche Entlastung, nicht zuletzt durch mehr Personal.