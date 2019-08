Etwa neun von zehn Berlinern lehnen diktatorische Staatsformen ab. Zudem sind rund drei Viertel mit der Demokratie insgesamt zufrieden. Mehr als die Hälfte hat allerdings kein Vertrauen in Politiker. Das sind Ergebnisse des am Mittwoch veröffentlichten Berlin-Monitors 2019, der ersten repräsentativen Bevölkerungsumfrage zu politischer Kultur und Partizipation in der Hauptstadt.

Demnach finden sich antisemitische und israelfeindliche Denkmuster bei Berlinern ebenso wie Vorurteile gegenüber Muslimen oder Langzeitarbeitslosen. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, schon selber aus unterschiedlichen Gründen diskriminiert worden zu sein.

Nach Einschätzung von Antidiskriminierungssenator Dirk Behrendt (Grüne) zeigen die Ergebnisse der Befragung „Licht und Schatten“. Auch wenn es unbestreitbar Probleme gebe, sei das Selbstbild Berlins einer toleranten und weltoffenen Stadt „nicht ganz so falsch“. (dpa)