Unfall auf der Radspur Autofahrer fährt Radfahrer in Berlin-Tiergarten an und flieht

Ein Radfahrer fuhr am Freitagvormittag auf der Tiergartenstraße in Richtung Lennéstraße, ein Autofahrer auch. Hinter dem Kemperplatz lenkte der Autofahrer sein Fahrzeug kurzzeitig auf die Radspur. Dabei stieß er mit dem Radfahrer zusammen. Der stürzte und wurde dabei an Armen und Beinen verletzt. Außerdem hat er jetzt Schürfwunden.

Rettungskräfte brachten den 64-jährigen Radfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort. (Tsp)