Unfall beim Rechtsabbiegen Polizei fährt Fußgängerin in Berlin-Oberschöneweide an

Eine Fußgängerin ist am Mittwochnachmittag in Berlin-Oberschöneweide von einem zivilen Streifenwagen der Polizei angefahren und verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Einsatzwagen sei ohne Sondersignale um 16.40 Uhr auf der Treskowallee in Richtung Rummelsburger Straße unterwegs gewesen. Beim Rechtsabbiegen habe der Fahrer die 53-jährige Fußgängerin übersehen und sie angefahren.

Die Frau erlitt eine Kopfverletzung. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Unfallaufnahme wurde die Treskowallee von 16.45 bis 17.20 gesperrt – auch der Busverkehr war betroffen. Der Fahrer des zivilen Streifenwagens blieb unverletzt. Weitere Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte. (Tsp)