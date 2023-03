Unfall beim Überholen Transporterfahrer fährt 79-jährigen Radler in Berlin an

Ein Transporterfahrer hat in Berlin-Wannsee einen Radfahrer angefahren und verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens danach mit gleichbleibender Geschwindigkeit weitergefahren sein.

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge am Sonntagvormittag. Laut Polizei gab die 69-jährige Ehefrau des Radlers an, die beiden seien gegen 11.15 Uhr auf dem Radweg der Kohlhasenbrücker Straße in Richtung Wilhelmplatz unterwegs gewesen.

Der Radweg mündet schließlich in die Fahrbahn. Kurz nach dieser Stelle habe der weiße Transporter mit Wohnanhänger den 79-Jährigen überholt und dabei mit dem Anhänger angefahren. Der Senior sei dann gestürzt und habe sich am Kopf verletzt.

Rettungskräfte brachten den verletzten Senior zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (Tsp)

