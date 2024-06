Verletzungen an Kopf und Oberkörper Betrunkene Fußgängerin von Tram in Berlin-Köpenick erfasst

Eine betrunkene Fußgängerin ist von einer Straßenbahn erfasst und dabei verletzt worden. Bisherigen Erkenntnisse zufolge lief die 47-Jährige am Sonntagabend im Bereich einer Tram-Haltestelle in Berlin-Köpenick auf die Gleise, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Bezirke-Newsletter: Treptow-Köpenick Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Der Straßenbahnfahrer, der mit der Bahn auf der Müggelheimer Straße in Richtung Müggelheimer Damm fuhr, leitete noch eine Notbremsung ein, konnte den Unfall jedoch nicht mehr verhindern.

Die Frau wurde mit Verletzungen am Kopf und am Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht. Ein freiwilliger Alkoholtest bei der 47-Jährigen im Krankenhaus ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Es gab keine weiteren Verletzten. (dpa)