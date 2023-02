Unfall in Berlin-Friedrichshain Radfahrer bei Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt

Ein Radfahrer ist am Mittwochabend in Berlin-Friedrichshain bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 29-Jährige gegen 20.30 Uhr in der Boxhagener Straße in Richtung Warschauer Straße auf dem Fahrradschutzstreifen unterwegs gewesen sein. Hinter ihm fuhr eine Tram der Linie 21. Beim Abbiegen in die Gabriel-Max-Straße beachtete der 29-Jährige laut Polizei den nachfolgenden Verkehr nicht ausreichend und kollidierte mit der nachfolgenden Tram. Er stürzte und zog sich schwere Verletzungen im Kopf- und Schulterbereich zu.

Die Boxhagener Straße war wegen des Unfalls für etwa drei Stunden zwischen Mainzer Straße und Niederbarnimstraße gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte. (Tsp)

