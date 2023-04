Unfall in Berlin-Köpenick 14-jähriger Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

In Berlin-Köpenick ist ein jugendlicher Radfahrer am Montagnachmittag beim Zusammenprall mit einem Auto verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte der 14-Jährige links aus dem Mayschweg in die Wendenschloßstraße abbiegen, als er mit einem Auto kollidierte, dessen 44-jährige Fahrerin gerade aus der Straße kam.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte die Autofahrerin auf der Kreuzung Vorfahrt. Der genaue Unfallhergang müsse aber noch geklärt werden, da es unterschiedliche Aussagen der Beteiligten hierzu gäbe.

Der Jugendliche erlitt Hämatome und Prellungen am ganzen Körper und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl das Fahrrad als auch das an dem Unfall beteiligte Auto wurden nach Angaben der Polizei beschädigt. (Tsp)

