Unfall in Berlin-Köpenick Auto fährt Fußgänger an – schwer verletzt

Ein Fußgänger ist am Freitag in Köpenick von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 44-jähriger Autofahrer gegen neun Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Kinzerallee unterwegs. In Höhe einer Straßenbahn-Haltestelle kurz vor der Kreuzung zur Kinzerallee trat ein 30-jähriger Passant auf die Straße. Weil der Autofahrer laut der Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, prallte der Fußgänger auf die Motorhaube des Autos und gegen die Windschutzscheibe – und stürzte von dort auf die Fahrbahn.

Ersthelfer und alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Beide Männer kamen ins Krankenhaus. Der 30-Jährige blieb wegen schwerer Kopfverletzungen in stationärer Behandlung. (Tsp)

