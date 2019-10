Am späten Montagabend ist ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Mitte schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Montagabend gegen 23:30 Uhr auf der Oranienburger Straße: Bei einem Überholmanöver erfasste ein Autofahrer den 21-jährigen Radfahrer, der ihm entgegenkam. Der Radfahrer schleuderte über die Motorhaube und stürzte anschließend auf die Straße.

Der Autofahrer sei zum Überholen auf die linke Spur der Straße gewechselt. Der Radfahrer sei korrekt gefahren, sagte ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel.

Zwar einigten sich Auto- und Radfahrer zunächst vor Ort, ohne die Polizei zu rufen. Später aber begab sich der Radfahrer in ein Krankenhaus und verblieb dort mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt. (tsp/dpa)