Am Mittwochvormittag verunglückte eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Mitte tödlich. Informationen der Polizei zufolge war die 37-jährige Frau mit dem Fahrrad um kurz vor 10 Uhr auf dem Radweg der Alexanderstraße in Richtung Mollstraße unterwegs. Dort wurde sie von einem Lastwagen erfasst, der von der Alexanderstraße aus rechts in die Karl-Marx-Allee abbog. Der 48-jährige Lkw-Fahrer hatte die Radfahrerin übersehen. Die Frau starb noch am Unfallort.

Nach Aussagen einer Sprecherin der Berliner Polizei ist es der erste Unfall mit einer toten Radfahrerin in diesem Jahr. Insgesamt ist dies der fünfte Unfall mit Todesfolge.

Wegen der hohen Zahl von Radfahrern, die in den vergangenen Jahren von abbiegenden Lastwagen getötet wurden, wird seit Längerem darüber diskutiert, wie Radler besser geschützt werden können. So hat sich Berlin vor knapp einem Jahr für Abbiegeassistenten bei Lastwagen stark gemacht und eine entsprechende Entschließung in den Bundesrat eingebracht.

Die Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus will noch weiter gehen und Lkws ohne Abbiegeassistenten komplett aus der Stadt verbannen. In einem aktuellen Antragsentwurf wird der Senat aufgefordert, juristisch zu prüfen, ob Durchfahrverbote für Lkws ohne Abbiegeassistenten auf Grundlage der Straßenverkehrsordnung erlassen werden können. Wenn ja, solle die Landesregierung die Beschränkungen nach einer angemessenen Übergangsfrist auf den Weg bringen. Begründet wird der Antrag mit der „Vision Zero“, also dem Ziel von null Verkehrstoten.

